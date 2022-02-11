Темы дня

Общество / Происшествия
11 февраля 2022, 17:05

В Кольцово самолёт не смог улететь в Сочи из-за неисправности

Кольцово

Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в Кольцово. Фото: Павел Ворожцов

Самолёт "Уральских авиалиний" не смог выполнить рейс U6321 Екатеринбург — Сочи. Из-за неисправности двигателя воздушное судно вернулось на стоянку.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, неполадку планируется устранить в течение 1,5–2 часов.

"Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово. Им будут предоставлены все услуги согласно ФАП", — уточнили там.

Напомним, 9 февраля "Уральские авиалинии" перенесли время вылета самолёта по маршруту Екатеринбург — Сочи. Такое решение было принято по причине неисправности самолёта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.02.2022, 18:03 / Общество
Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за снегопада
11.02.2022, 17:58 / Общество
В госучреждениях Свердловской области режим входа по QR-коду будет действовать до 15 марта
11.02.2022, 17:05 / Общество
В Кольцово самолёт не смог улететь в Сочи из-за неисправности
11.02.2022, 16:53 / Общество
Евгений Куйвашев и Александр Сергеев увидели, в каких условиях живут молодые уральские учёные
11.02.2022, 16:39 / Общество
Свердловские школьники вернутся за парты 17 февраля