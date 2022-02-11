В Кольцово самолёт не смог улететь в Сочи из-за неисправности

Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в Кольцово. Фото: Павел Ворожцов

Самолёт "Уральских авиалиний" не смог выполнить рейс U6321 Екатеринбург — Сочи. Из-за неисправности двигателя воздушное судно вернулось на стоянку.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, неполадку планируется устранить в течение 1,5–2 часов.

"Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово. Им будут предоставлены все услуги согласно ФАП", — уточнили там.

Напомним, 9 февраля "Уральские авиалинии" перенесли время вылета самолёта по маршруту Екатеринбург — Сочи. Такое решение было принято по причине неисправности самолёта.