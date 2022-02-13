В Среднеуральске мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Фото: Галина Соловьёва

В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Инцидент произошёл во дворе дома на Советской, 39.

Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях и делятся видео. По словам прохожих, выстрелы сначала раздались в квартире, могла пострадать жена злоумышленника. Затем мужчина стал стрелять по прохожим.

Двор оцепили полицейские. Стрелка удалось задержать. О пострадавших не сообщается. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что похожий инцидент произошёл в Екатеринбурге в мае прошлого года. Тогда в результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Были повреждены 9 автомобилей и оборудование торговых точек. Собственникам был причинён ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей. В итоге группа СОБРа остановила стрелка. Им оказался пенсионер МВД Сергей Болков. В начале февраля его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Видео предоставлено главным городским порталом Верхней Пышмы и Среднеуральска "8 район".