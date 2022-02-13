В МВД и СКР прокомментировали стрельбу в Среднеуральске

В течение 2 часов со стрелком вели переговоры, после чего мужчину удалось задержать. Оцепление двора в Среднеуральске снято. Фото: Алексей Кунилов

13 февраля днём жители Среднеуральска сообщили о стрельбе в доме на Советской, 39. Стрелка задержали, им оказался местный житель 1954 года рождения. Полиция подтвердила информацию о том, что он убил свою жену, и опровергла заявления о стрельбе по прохожим.

О стрельбе полицейским сообщил знакомый задержанного. Сообщалось, что мужчина убил свою супругу и хочет покончить с собой. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по тревоге был поднят личный состав территориального ОВД. Микрорайон оцепили более 60 полицейских, создав зону безопасности. В течение 2 часов со стрелком вели переговоры, после чего мужчину удалось задержать. Оцепление двора снято.

"Сопротивления силовикам он не оказывал (хотя на этот случай в эпицентр событий для силовой поддержки были вызваны бойцы СОБРа, но их усилия не потребовались). Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, а убитой женщиной — его супруга 1956 г. р., оба пенсионеры. Подозреваемый доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвёл два выстрела (один в супругу, и ещё один в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", — рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Стрельба, по предварительным данным, велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно изъято.

По факту убийства следственный отдел по Верхней Пышме СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления спиртным. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному.

"По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу. В отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования", — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.