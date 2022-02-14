Один человек погиб при лобовом столкновении в Солнечном

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Рано утром в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга произошла авария. Есть погибший и пострадавшие.

Предварительно установлено, что автомобиль Chevrolet Aveo, двигаясь по Нескучной улице в сторону ЕКАД, выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с BMW 523. В результате 44-летний мужчина — водитель первой машины — скончался до приезда скорой. Две его пассажирки с травмами доставлены в 36-ю ГКБ.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Органы внутренних дел проводит расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима, обеспечивающего постоянный контроль за движением транспортного средства, дистанции и бокового интервала между автомобилями.