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Общество / Происшествия
14 февраля 2022, 10:39

Один человек погиб при лобовом столкновении в Солнечном

ДТП

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Рано утром в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга произошла авария. Есть погибший и пострадавшие.

Предварительно установлено, что автомобиль Chevrolet Aveo, двигаясь по Нескучной улице в сторону ЕКАД, выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с BMW 523. В результате 44-летний мужчина — водитель первой машины — скончался до приезда скорой. Две его пассажирки с травмами доставлены в 36-ю ГКБ.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Органы внутренних дел проводит расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима, обеспечивающего постоянный контроль за движением транспортного средства, дистанции и бокового интервала между автомобилями.

Областная газета Свердловской области

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