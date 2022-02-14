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14 февраля 2022, 12:09

Массовое ДТП с 20 машинами произошло на въезде в Екатеринбург

Массовое ДТП на въезде в Екатеринбург

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Фото: ИА "Ночные новости"

Массовое ДТП произошло сегодня под Екатеринбургом. На въезде в город на Серовском тракте столкнулись около 20 машин. Некоторые из них улетели в кювет.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Они помогают доставать автомобили и фуры из кювета, перекрывают участки дороги, проводят необходимые замеры и опрашивают водителей. "Обстоятельства ДТП пока выясняются", — сообщили "Областной газете" в отделении УГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ИА "Ночные новости"

По словам очевидцев, причиной могла послужить плохая видимость на трассе из-за снегопада. Некоторые водители просто не успевали вовремя затормозить. В результате несколько машин получили серьёзные повреждения. О пострадавших людях пока не сообщается.

Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"
Областная газета Свердловской области

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