МЧС развернуло пункт обогрева на Серовском тракте

Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На месте массового ДТП на въезде в Екатеринбург развернули пункт обогрева. Спасатели отогревают горячим чаем участников аварии.

Напомним, что сегодня на 14-м км Серовского тракта столкнулся 21 автомобиль. Некоторые машины оказались в кювете. Им помогают выезжать прибывшие пожарные и сотрудники МЧС. Они же освобождают дорогу от повреждённых машин.

"Для обеспечения жизнедеятельности граждан на место происшествия был отправлен пункт обогрева. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП. Для координации действий сил и средств и мониторинга обстановки на месте ДТП работает оперативная группа МЧС. К ликвидации последствий происшествия привлечены 20 человек личного состава, 3 единицы техники", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам очевидцев, причиной массового ДТП с машинами и фурами могла послужить плохая видимость на трассе из-за снегопада.