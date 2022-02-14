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14 февраля 2022, 14:48

В ГИБДД назвали причины массового ДТП под Екатеринбургом

В ГИБДД назвали причины массового ДТП под Екатеринбургом

На данный момент движение на участке полностью восстановлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня на 14-м км Серовского тракта столкнулся сразу 21 автомобиль. В массовом ДТП пострадал один человек. В отделении ГИБДД по Екатеринбургу назвали причины аварии.

Автоинспекторы связывают произошедшее с погодными условиями, а также с невнимательностью водителей.

"Сегодня утром из-за краткосрочного снегопада и метели в течение 15 минут на Серовском тракте произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В них участвовало более 20 автомобилей — легковых и грузовых. Водители транспортных средств во время движения не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехали с проезжей части в кювет", — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На данный момент движение на участке полностью восстановлено. МЧС развернуло пункт обогрева на Серовском тракте для участников аварии. Известно, что некоторые машины получили серьёзные повреждения.

Областная газета Свердловской области

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