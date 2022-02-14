В ГИБДД назвали причины массового ДТП под Екатеринбургом

На данный момент движение на участке полностью восстановлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня на 14-м км Серовского тракта столкнулся сразу 21 автомобиль. В массовом ДТП пострадал один человек. В отделении ГИБДД по Екатеринбургу назвали причины аварии.

Автоинспекторы связывают произошедшее с погодными условиями, а также с невнимательностью водителей.

"Сегодня утром из-за краткосрочного снегопада и метели в течение 15 минут на Серовском тракте произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В них участвовало более 20 автомобилей — легковых и грузовых. Водители транспортных средств во время движения не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехали с проезжей части в кювет", — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На данный момент движение на участке полностью восстановлено. МЧС развернуло пункт обогрева на Серовском тракте для участников аварии. Известно, что некоторые машины получили серьёзные повреждения.