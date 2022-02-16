В ДТП под Каменском-Уральским погибла 10-летняя девочка

По словам мамы девочек — водителя Lifan X60, авария произошла из-за того, что на дорогу выбежало животное. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Две иномарки столкнулись на 93-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Погибла 10-летняя девочка. Пострадали её сестра-близняшка и мама, а также ещё один водитель.

По словам мамы девочек — водителя Lifan X60, авария произошла из-за того, что на дорогу выбежало животное. Иномарку занесло, после чего произошло столкновение со встречной машиной Honda CR-V.

Установлено, что женщина 1981 года рождения с детьми ехала из Курганской области в Екатеринбург. Девочки готовились приступить к занятиям в школе после дистанта. Обе несовершеннолетние пассажирки были пристёгнуты в детских удерживающих устройствах. Погибшая девочка сидела слева. Её сестру и маму с травмами доставили в горбольницу Каменска-Уральского.

Пострадал также водитель встречной иномарки Honda CR-V — житель Каменского ГО 1956 года рождения.

Сотрудники ГИБДД опрашивают участников и очевидцев ДТП, составляют схему аварии. На месте временно было организовано реверсивное движение по свободной полосе.

"Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям на федеральных дорогах с интенсивным движением выбирать безопасный стиль управления, соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, состоянию покрытия проезжей части, быть предельно внимательными и убеждаться в полной безопасности при совершении манёвров обгона", — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.