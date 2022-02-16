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16 февраля 2022, 12:29

Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с пострадавшими от банды "подростков-южан"

пост губернатора в Instagram

Всех, кто пострадал от действий этой банды, глава региона попросил писать лично ему. Фото: страница в Instagram

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев прокомментировал инцидент, который произошёл в Железнодорожном районе Екатеринбурга. 11 февраля "подростки-южане" избили педагога Надежду Глазову и её дочь.

Как рассказал губернатор в Instagram, после встречи с подростками у известного педагога — перелом. Женщине нужна операция. У её дочки — сотрясение мозга.

"Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. <...> Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живём и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь", — заявил Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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