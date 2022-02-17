На трассе Пермь — Екатеринбург два автомобиля сгорели после столкновения

В результате аварии машины загорелись. Оба водителя в реанимации. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 186-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись "Газель" и DAF. После этого машины загорелись. Водители с ожогами различной степени доставлены в Красноуфимскую больницу.

Инцидент произошёл накануне вечером. По предварительной информации, водитель машины "Газель" неправильно выбрал скорость и наехал на ограждение, разделяющее транспортные потоки. Далее он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии машины загорелись.

Установлено, что первой машиной управлял 58-летний житель Республики Башкортостан. Он ехал домой со стороны Екатеринбурга. Его водительский стаж — 10 лет. В 2021 году 18 раз его поймали за превышение скорости.

Второй автомобиль вёл 55-летний житель Кировской области. Он ехал в столицу Урала. В полуприцепе грузовика находилось около 20 тонн различного груза. Водитель имеет 34-летний стаж управления и 1 раз превысил скорость.

Водители двигались без пассажиров, ремнями безопасности были пристегнуты, оба трезвые. Водитель грузовика при попытке потушить огонь получил 45 % ожогов тела. Водитель "Газели" немного меньше. Мужчины находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, пожарные. Движение транспорта было организовано по одной полосе. Оно затруднялось задымленностью участка.