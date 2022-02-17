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Общество / Происшествия
17 февраля 2022, 11:01

Рано утром в Камышлове горело здание скорой помощи

сотрудник МЧС

К месту происшествия на 4 машинах выезжали 14 спасателей. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в 5 утра в отделении скорой медицинской помощи Камышловской ЦРБ произошёл пожар. Полыхало отдельно стоящее деревянное здание 1904 года постройки.

Об этом "Областной газете" рассказал пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков. Он уточнил, что общая площадь пожара составила 16 квадратных метров, при этом всего в здании 148,7 квадратов. Пострадавших нет.

"Диспетчерская организована на первом этаже хирургического отделения. Вызовы принимаются и обслуживаются", — заявил он изданию.

По уточнённым данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05:06. К месту происшествия на 4 машинах выезжали 14 спасателей. До их прибытия из здания эвакуировался 1 человек.

В 05:16 огонь был локализован, в 05:22 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:50.

Областная газета Свердловской области

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