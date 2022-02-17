В Ревде эвакуируют школу из-за пожара

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в ревдинской школе № 28 произошёл пожар. Учеников и персонал эвакуировали из здания.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 12:19. По оперативной информации, на площади 10 квадратных метров в кабинете на втором этаже полыхала мебель.

В 12:27 пожар локализован. В тушении задействованы 22 огнеборца и 8 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По уточнённым данным на 13:55, прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием в классе русского языка и литературы. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие.

Также стало известно, что из школы были эвакуированы 663 учащихся и преподавательский состав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что сегодня в 5 утра произошёл пожар в отделении скорой медпомощи Камышловской ЦРБ. Горело отдельно стоящее деревянное здание 1904 года постройки.