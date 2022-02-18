В Красноуральске под утро полыхали два автомобиля

Чтобы потушить машины, понадобилось несколько минут. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня рано утром в Красноуральске горели две машины. К местам происшествия выезжало по семь пожарных.

Информация об инциденте на улице Ленина поступила на пульт диспетчера в 04:30. Горел Chevrolet Lacetti. Потушить его удалось за пару минут. В результате на площади один квадратный метр были повреждены передние колеса, салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие транспортного средства.

В 04:49 спасателям стало известно о возгорании Ford Fusion на Парковой улице. Его потушили в течение трёх минут. Площадь пожара составила четыре квадрата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.