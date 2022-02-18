Ненациональный вопрос

В четверг после конфликта полицейские устроили рейд на Сортировке по выявлению незаконных мигрантов, а в пятницу при поддержке Росгвардии они нагрянули на овощебазу №4, где трудятся выходцы из бывших республик СССР. Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

18 февраля состоялось закрытое онлайн-совещание, которое провёл секретарь Совета Безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ с главами регионов Уральского федерального округа. Разговор шёл о преступности среди мигрантов и борьбе с ней. За неделю до этой встречи в Екатеринбурге группа подростков из Азербайджана жестоко избила 48-летнюю женщину и её дочь на улице Пехотинцев в микрорайоне Новая Сортировка. Полиция отреагировала незамедлительно: хулиганов быстро нашли и задержали, а в местах компактного проживания приезжих и на екатеринбургской овощебазе №4 правоохранители провели спецоперацию по обнаружению нелегальных мигрантов. Местные жители надеются, что после вмешательства полицейских такие инциденты больше не повторятся.

На контроле губернатора

Всё случилось 11 февраля вечером, когда 19-летняя студентка Полина возвращалась домой из центра Екатеринбурга. В салоне автобуса №57 к ней стали приставать несколько подростков южной внешности. Она написала сообщение своей маме педагогу Надежде Глазовой и попросила встретить её на конечной остановке по улице Пехотинцев. Как только девушка вышла, за ней последовали обидчики.

Около магазина «Монетка» они напали на обеих женщин и жестоко их избили. Врачи диагностировали у матери многочисленные ушибы и перелом лодыжки — ей предстоит сложная операция и долгое восстановление, а у дочери — сотрясение мозга. От более серьёзных травм их уберегли прохожие, которые вмешались в конфликт. Подростки сразу после избиения убежали.

О случившемся стало известно во вторник из публикации в соцсетях. На следующий день губернатор Евгений Куйвашев в своём Инстаграме пообещал разобраться в случившемся. «Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живём, и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь», – сообщил глава региона.

Под его постом оставили комментарии свыше тысячи подписчиков. Они рассказали ещё о минимум 20 подобных инцидентах в Екатеринбурге. На заседании регионального правительства, в четверг, Евгений Куйвашев поручил своей администрации проанализировать все случаи и связаться с пострадавшими. А вице-губернатору Олегу Чемезову – встретиться с представителями национальных диаспор и предупредить их о том, что власти будут жёстко пресекать подобные случаи. Глава региона отвёл на это четыре дня и приказал доложить ему лично по каждому правонарушителю, кто стал участником таких ситуаций.

Извинения уже мало

Реакция не заставила себя ждать. Уже к четвергу полиция нашла и задержала нападавших. Ими оказались двое граждан Азербайджана, студенты одного из колледжей города 2005 и 2004 годов рождения. Как рассказал «ОГ» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее один из них уже попадал в поле зрения сыщиков в качестве причастного к совершению грабежа, за что и был поставлен на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

По словам пресс-секретаря СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, следователи завели на них уголовное дело сразу по двум статьям – за хулиганство, совершённое группой лиц, и умышленное причинение среднего вреда здоровью. Максимальное наказание за совершение этих преступлений составляет до 7 лет лишения свободы. Расследование дела поставлено на личный контроль руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В беседе с полицейскими подростки выразили готовность принести извинения потерпевшим. Но их опередил глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. В беседе с журналистами он извинился перед женщинами и подчеркнул, что диаспора готова оказать им моральную и материальную поддержку. А с хулиганами проведут профилактическую работу.

Но одними лишь беседами здесь уже не обойтись. Как заявили в СКР, за последнее время тема преступности мигрантов приобретает всё более острый характер, что вызывает напряжённость в обществе. Поэтому 10 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. А в четверг на расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что любые нарушения правопорядка со стороны мигрантов должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы страны и о запрете на въезд в неё в будущем.

Адаптация к местной жизни

По данным ГУ МВД по Свердловской области, в 2021 году мигранты совершили в регионе 792 преступления. Всего же на Среднем Урале за этот период зарегистрировали 54 484 нарушения закона. То есть на мигрантов приходится 0,014 процента преступлений. Однако президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов, полковник полиции в отставке Игорь Упоров полагает, что статистика — дело лукавое. Она не включает преступлений, совершённых приезжими после получения ими российского гражданства. Но причина правонарушений кроется не в этнической принадлежности преступников, а в культуре их поведения и воспитании.

– По своему 31-летнему опыту службы в правоохранительных органах могу сказать, что преступность не имеет национальности. В советские годы никто не делил преступников по этническому признаку, поскольку правонарушения совершали представители всех народов, населявших СССР. Нужно помнить, что в каждой нации есть подонки, но нормальных людей всегда большинство. Давайте ориентироваться на них, а не на идиотов, которые позволяют себе бить женщин, – добавляет Игорь Упоров.

Председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев считает так же. Он говорит, что единого рецепта межнационального мира нет, поскольку гармония между народами лежит в очень тонкой плоскости. На Среднем Урале, где представлены более 160 этнических групп, в средние века жили башкиры и манси, но потом наш край стали заселять русские и представители других национальностей. И они в ходе совместной жизни выработали иммунитет к межэтническим конфликтам. Но с новыми потоками мигрантов этот баланс стал нарушаться. По словам Фаруха Мирзоева, молодёжь из бывших республик Советского Союза стала раздражать уральцев своим вызывающим поведением и нежеланием адаптироваться к местной культуре. Усугубили этот процесс экономические неурядицы и пандемия коронавируса.

– К сожалению, уровень у некоторых приезжих, как и у некоторых граждан России, не очень высок. И одно неверное слово или это подлое преступление в отношении женщин вызывает большой резонанс, создавая негативный фон для развития межнациональных отношений. Ведь после этого нападения у свердловчан может сложиться негативное отношение не к представителям одной этнической группы, а в целом к выходцам из других стран. Чтобы такие конфликты не происходили, должны сообща работать региональные власти, правоохранительные органы, диаспоры и сами жители Свердловской области. Необходимо предпринимать совместные действия по социально-культурной адаптации приезжих, – пояснил Фарух Мирзоев.

Путь к согласию

Как раз об этом говорил вице-губернатор Олег Чемезов в пятницу на встрече с руководителями азербайджанской, армянской, казахской, киргизской, таджикской, талышской и узбекской диаспор. Он обсудил с ними, как сделать так, чтобы не допустить проявления со стороны молодёжи агрессии и нетерпимости в адрес общества.

– Уверен – это не вопрос национальности. В каждой культуре и религии заложены такие базовые ценности, как уважительное отношение к старшим, к женщине, забота о детях. Если где-то происходит сбой или – более того – преступление, то, скорее всего, проблема возникла гораздо раньше, в ходе воспитания и становления личности, – сказал Олег Чемезов.

Одним из условий успешной социально-культурной адаптации вице-губернатор назвал полную декриминализацию в процессах регистрации и трудоустройства иностранных граждан, прибывающих на Средний Урал. По информации свердловской полиции, в прошлом году в регион въехали 133,6 тысячи мигрантов.

– Миграционный процесс должен быть максимально открытым и прозрачным. Человек должен иметь возможность без каких-либо проблем получить патент на трудовую деятельность, сдать экзамен на знание российской истории и русского языка, без труда пойти легальными путями социальной адаптации и устройства на новом для себя месте жительства. Тогда иностранный гражданин становится таким же членом общества, как и коренные жители, – акцентировал Олег Чемезов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова надеется, что молодёжи в этом должны помочь их родители и взрослые родственники. Она отметила, что один из юношей-хулиганов приехал в Екатеринбург к дяде, который живёт здесь 37 лет. Но главного, что надо быть везде одинаково культурным и вежливо относиться к ближним, он не усвоил.

– Эта молодёжь уже не советской эпохи. Мы не прошли вместе ни войны, ни Победы. Они даже плохо понимают, что наши народы когда-то друг без друга жить не могли. В СССР мы учились быть вместе, и ведь научились. Кто-то говорит, мол, выдворить всех мигрантов, но это тоже непростая история. Мы видим, что происходит сейчас в Казахстане, Таджикистане, других соседних республиках. Они не от хорошей жизни едут в Россию. Просто выдворить их нам не удастся, мы обречены жить вместе. И мы умеем это делать. Екатеринбург — толерантный город. А Сортировка была, есть и будет частью уральской столицы, а не мигрантским анклавомм, – заявила омбудсмен.