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20 февраля 2022, 14:42

В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий

строительная площадка

Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга на стройплощадке погиб рабочий. Прокуратура проводит проверку.

По предварительной информации, инцидент произошёл в 12 часов дня по адресу ул. Академика Сахарова, 95/3. Во время строительных работ произошёл обвал грунта, один из рабочих провалился в траншею глубиной около 5 метров. Мужчина погиб. Спасатели с помощью оборудования подняли его тело.

Прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку. Уже запрошена документация в органах местного самоуправления, а также у подрядчика. Специалисты надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и соблюдению техники безопасности при производстве земляных, строительных работ. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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