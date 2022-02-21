В Асбесте на охраняемой территории стая сторожевых собак покусала 9-летнего ребёнка

Ребёнок проник за охраняемую территорию, которую сторожили псы. Фото: Алексей Кунилов

В Асбесте на 9-летнего ребёнка напала стая сторожевых собак. Мальчик вместе с друзьями проник на охраняемую территорию.

Сейчас обстоятельства выясняет прокуратура, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

"По имеющейся информации, в субботу, 19 февраля 2022 года, несовершеннолетние — девочка, 2009 г. р., а также мальчик и девочка 2012 г. р. без разрешения родителей уехали на автобусе в 101-й Квартал Асбеста, где решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы. Указанное здание огорожено металлическим забором, находится под охраной, в том числе с использованием собак", — говорится в сообщении.

Ребята рассказали, что они посчитали здание заброшенным. Когда они вошли в глубь котельной, то услышали лай собак. Девочки побежали, а мальчик остановился. В этот момент его стали кусать собаки. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались. К ребятам подошёл мужчина, взял покусанного ребёнка на руки, отнёс его на своё рабочее место и вызвал скорую помощь. Состояние здоровья мальчика оценивается как стабильное.

Прокуратура организует надзорные мероприятия и даст оценку соблюдению прав детей на безопасность жизни и здоровья, требований законодательства в деятельности органов системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных травм.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы свердловских муниципалитетов начали докладывать об отлове псов.

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