В Екатеринбурге "Газель" въехала в машину реанимации с пациентом

Пострадали сразу несколько человек. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге на улице Фурманова произошло массовое ДТП. "Газель" въехала машину реанимации. Последнюю отбросило на Toyota.

По предварительной информации, пострадали фельдшеры в реанимобиле и женщина-пешеход. Её сбил автомобиль реанимации после столкновения с "Газелью".

Фото: ИА "Ночные новости"

Установлено, что автомобиль реанимации ехал по Фурманова со стороны Шаумяна. Врачи везли отравившегося мужчину в тяжёлом состоянии. Машина ехала с сиреной и звуковыми сигналами. Во время переезда через перекрёсток с Московской "Газель" неожиданно вылетела и протаранила реанимобиль. Последний выбросило на встречную полосу, а затем — на иномарку, остановившуюся на светофоре.

"Газель", двигаясь по ул. Московская со стороны улицы Щорса на перекрёстке улиц Фурманова — Московская не предоставила преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включёнными световыми и звуковыми сигналами и допустила столкновение. От удара скорая помощь допускает наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и с Toyota RAV 4, который стоял на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали 3 пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход", - рассказали "Областной газете" в УГИБДД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции установили, что за рулём "Газели" находился 30-летний мужчина, имеющий стаж управления ТС 9 лет. Он пояснил, что не услышал звуковой сигнал и старался успеть проехать на зелёный.

Фото: ИА "Ночные новости"

Добавим, что пациента из реанимобиля и женщину-пешехода госпитализировали.

Фото: ИА "Ночные новости"