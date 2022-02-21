В Ирбите на реке Ница утонул трактор с водителем внутри

Поиски тела усложняет сильное течение. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В Ирбите на реке Ница под лёд ушёл трактор Т-40, в котором находился 53-летний водитель — он погиб. Поиски тела усложняет сильное течение.

Трагедия произошла 19 февраля. Водитель трактора был привлечён частной компанией для расчистки дороги от снега, чтобы предприятие могло осуществить вывоз металлических конструкций после демонтажа водонапорной башни.

"По предварительным данным, 53-летний мужчина осуществлял буксировку металлической конструкции. В процессе движения лёд не выдержал нагрузки, в результате чего сначала задняя часть транспортного средства, а затем и передняя провалились. Мужчина пытался спасти трактор из водяного плена, нажимая на педаль газа, но в считаные секунды они утонули. Тело мужчины найти пока не удалось. Для его поиска вызывалось 5 водолазов из Каменска-Уральского", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Местные жители увидели, что трактор провалился под лёд, вызвали УАЗ для оказания помощи тонущему водителю, однако спасти его не удалось.

Валерий Горелых отметил, что сильное течение в эпицентре ЧП усложняет поиски тела, есть большая вероятность, что поиски перенесут на более позднее время. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.