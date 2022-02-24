В Екатеринбурге на Уктусе ребёнок попал под колёса квадроцикла

В Екатеринбурге на 7-летнего ребёнка наехал квадроцикл. Девочка скатывалась с пригорка, который не оборудован для детей, и выехала на полосу для мотовездеходов.
Инцидент произошёл накануне около 16:30. Квадроциклом управляла женщина, которая взяла транспорт в аренду. Она двигалась по дороге, как вдруг под колёса выехала девочка, которая скатывалась с необорудованной ландшафтной горки.
Женщина экстренно затормозила, но наезда избежать не удалось. В итоге девочка получила травмы. В отношении водителя квадроцикла составили административные протоколы за управление транспортом без прав, отсутствие страхового полиса, управление транспортом без регистрационных номеров, а также за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего пассажира, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Также протокол составили в отношении ИП, который сдавал в прокат технику и пустил за руль человека без прав нужной категории.
Информацию о ДТП планируют передать в прокуратуру, чтобы провести проверку и принять необходимые меры в отношении администрации спортивного комплекса "Уктус" и индивидуального предпринимателя, который осуществлял прокат квадроциклов.
Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения снегоходом, квардроциклом разрешено управлять лицам, прошедшим обучение в автошколе и получившим водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1.
За управление снегоходом, квадроциклом без соответствующего права водителю грозит административная ответственность — штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Автоинспекторы напоминают и родителям о необходимости безопасного поведения во время отдыха, а также об опасности катания с необорудованных ландшафтных горок, скат которых выходит на проезжую часть.
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