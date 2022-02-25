Ребёнок-пешеход пострадал в аварии в Екатеринбурге

Водитель Volkswagen Golf пояснил, что двигался со скоростью около 20 км/ч. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В микрорайоне Солнечный автомобиль Volkswagen Golf наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребёнок доставлен в ДГКБ № 9 с переломом стопы.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла накануне вечером у дома № 3 по ул. Чемпионов. На месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

По словам мамы пострадавшего, ребёнок шёл из школы домой по привычному ему маршруту. На нерегулируемом пешеходном переходе он убедился, что его пропускает автомобиль слева, после чего начал движение. На второй полосе дороги мальчик не заметил движущуюся машину, которая наехала на него. При этом ребёнок переходил проезжую часть с капюшоном на голове.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.