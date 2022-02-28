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Общество / Происшествия
28 февраля 2022, 15:01

Мошенники украли более 4 миллионов у сотрудников четырёх уральских банков

  Юлия Пастух
Банковская карта в руке

Среди потерпевших – работники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области возбуждено 9 уголовных дел по фактам мошенничества. Фигурантами стали инженеры и другие специалисты банковской сферы.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых обратился к руководству банковских структур и других финансовых учреждений с просьбой незамедлительно организовать профилактическую работу с коллективами о том, как не стать жертвой аферистов в связи со всплеском случаев мошенничества в данной сфере.

"Только за последнее время следственными подразделениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничество. Их фигурантами в качестве потерпевших стали инженеры и другие специалисты банковской сферы", — сообщил "Областной газете" глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Среди потерпевших — работники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Они перевели мошенникам более 4 миллионов рублей. "Основной способ обмана людей сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского счета с реальной потерей денег или попыткой оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому поступил звонок от "заботливой службы безопасности", а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и других. Как правило, номера телефонов начинаются с цифр 495 или 499, могут быть и подменные номера государственных структур, в том числе правоохранительных органов", — добавил Валерий Горелых.

Один из потерпевших, сотрудник ПАО Сбербанк, в своём же банке взял кредит в размере 300 тысяч рублей на приобретение рекомендованного аферистами смартфона с функцией Google Pay. По словам Валерия Горелых, потерпевший перестал переводить деньги лишь после того, как по просьбе звонивших удалил пошагово со своего телефона все доказательства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Областная газета Свердловской области

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