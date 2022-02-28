Мошенники украли более 4 миллионов у сотрудников четырёх уральских банков

Среди потерпевших – работники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области возбуждено 9 уголовных дел по фактам мошенничества. Фигурантами стали инженеры и другие специалисты банковской сферы.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых обратился к руководству банковских структур и других финансовых учреждений с просьбой незамедлительно организовать профилактическую работу с коллективами о том, как не стать жертвой аферистов в связи со всплеском случаев мошенничества в данной сфере.

"Только за последнее время следственными подразделениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ — мошенничество. Их фигурантами в качестве потерпевших стали инженеры и другие специалисты банковской сферы", — сообщил "Областной газете" глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Среди потерпевших — работники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Они перевели мошенникам более 4 миллионов рублей. "Основной способ обмана людей сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского счета с реальной потерей денег или попыткой оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому поступил звонок от "заботливой службы безопасности", а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и других. Как правило, номера телефонов начинаются с цифр 495 или 499, могут быть и подменные номера государственных структур, в том числе правоохранительных органов", — добавил Валерий Горелых.

Один из потерпевших, сотрудник ПАО Сбербанк, в своём же банке взял кредит в размере 300 тысяч рублей на приобретение рекомендованного аферистами смартфона с функцией Google Pay. По словам Валерия Горелых, потерпевший перестал переводить деньги лишь после того, как по просьбе звонивших удалил пошагово со своего телефона все доказательства случившегося. Возбуждено уголовное дело.