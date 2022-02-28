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Общество / Происшествия
28 февраля 2022, 16:47

Почти 3000 нарушений правил перевозки детей в автомобилях зафиксировано на Среднем Урале

перевозка детей

Госавтоинспекция призывает водителей перевозить маленьких пассажиров только в детских удерживающих устройствах и пристегнутыми ремнём безопасности. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

С начала года сотрудники ГИБДД выявили почти 3000 нарушений правил перевозки детей в Свердловской области. Рейды проходят вблизи школ, детсадов, больниц.

Автоинспекторы не только проверяют наличие детских удерживающих устройств, но и правильность их крепления. По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в текущем году в регионе уже зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в которых 3 ребёнка погибли, ещё 34 получили травмы.

Напомним, ровно месяц назад на 315-м километре трассы Пермь — Екатеринбург автомобиль Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с грузовиком DAF. В момент аварии на заднем сидении легковушки находились женщина с младенцем на руках посередине, слева и справа от неё находились 5-летняя девочка и 9-летний мальчик. Пассажиры были не пристегнуты ремнями безопасности, детские удерживающие устройства не использовались. Мать с детьми госпитализировали. Уже в больнице самый маленький ребёнок скончался.

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Областная газета Свердловской области

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