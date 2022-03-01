В Екатеринбурге СК начал проверку из-за падения наледи на женщину

В Екатеринбурге с приходом тепла участились случаи падения наледи с крыш домов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге произошёл ещё один случай падения наледи на человека. Женщина получила травмы у двухэтажного дома по ул. Санаторной. Её увезли в больницу.

Инцидент произошёл на Вторчермете в последний день зимы. Удар, по словам очевидцев, пришёлся на спину и голову пострадавшей. По факту травмирования горожанки Следственным отделом по Чкаловскому району города ведётся проверка.

"Следствием СКР выясняются все без исключения обстоятельства, в том числе причины и условия, которые привели к инциденту. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей женщины, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в минувшие выходные глыба льда упала на екатеринбуржца на перекрёстке улицы Вайнера и проспекта Ленина. Мужчина получил тяжёлые травмы головы. На инцидент отреагировал мэр Алексей Орлов. Он поставил задачу управлению ЖКХ усилить контроль за организациями, которые отвечают за очистку крыш от снега.

Добавим, что ответственность за несвоевременную очистку от снега и наледи с крыш многоквартирных домов и придомовых территорий несут УК и ТСЖ. Козырьки, балконы и лоджии должны очищать собственники. В ближайшие дни ожидаются перепады температур и дневные оттепели. Вероятен сход снега с крыш.