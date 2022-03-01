В детсады Екатеринбурга поступают сообщения о минировании

Осмотр помещений и территорий детских садов ведётся силами их сотрудников. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге очередная волна минирований прокатилась по детсадам. Массовую рассылку тревожных сообщений в дошкольные учреждения областного центра подтвердили в департаменте образования горадминистрации.

Как рассказали "Областной газете", на данный момент оповещены все спецслужбы. Осмотр помещений и территорий детских садов ведётся силами их сотрудников.

Напомним, после выхода детей с новогодних праздников в школы, детсады и вузы начали поступать сообщения о минировании. По итогам всех проведённых проверок установлено, что информация была ложной. В последний раз тревожное сообщение получили в школе № 200.

Добавим, 8 февраля силовики задержали в столице Урала 14-летнего подростка, ответственного за лжеминирования в школах. Как стало известно позже, его курировал человек из-за рубежа.