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Общество / Происшествия
1 марта 2022, 13:19

В детсады Екатеринбурга поступают сообщения о минировании

детский сад

Осмотр помещений и территорий детских садов ведётся силами их сотрудников. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге очередная волна минирований прокатилась по детсадам. Массовую рассылку тревожных сообщений в дошкольные учреждения областного центра подтвердили в департаменте образования горадминистрации.

Как рассказали "Областной газете", на данный момент оповещены все спецслужбы. Осмотр помещений и территорий детских садов ведётся силами их сотрудников.

Напомним, после выхода детей с новогодних праздников в школы, детсады и вузы начали поступать сообщения о минировании. По итогам всех проведённых проверок установлено, что информация была ложной. В последний раз тревожное сообщение получили в школе № 200.

Добавим, 8 февраля силовики задержали в столице Урала 14-летнего подростка, ответственного за лжеминирования в школах. Как стало известно позже, его курировал человек из-за рубежа.

Областная газета Свердловской области

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