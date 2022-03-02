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Общество / Происшествия
2 марта 2022, 11:29

ДТП с автобусом и троллейбусом парализовало движение по Малышева в Екатеринбурге

  Юлия Пастух
Троллейбусы в пробке

Автобус зацепил зеркалом троллейбус. Фото: Геннадий Богатырёв

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева и Восточной произошло ДТП. В результате аварии образовалась пробка протяжённостью 2,45 км.

Как сообщили "Областной газете" в ГИБДД Екатеринбурга, автобус зеркалом зацепил троллейбус. Есть пострадавший — пассажир троллейбуса, его ранило осколками разбитого стекла. Предварительная причина аварии — несоблюдение боковой дистанции между транспортными средствами.

Стоит отметить, пробка из-за ДТП образовалась от "Каменных палаток" до перекрёстка улиц Малышева и Восточной. В целом дорожная ситуация в городе, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 5 баллов.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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