На ЕКАДе в ДТП с тремя автомобилями погибли люди

Сегодня днём на 9-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись три машины. В результате погибли люди.
По предварительной информации, водитель тягача Volvo ехал по ЕКАДу со стороны Верхней Пышмы в сторону Кольцово со скоростью 50–60 км/час. Мужчина отвлёкся от управления и въехал во впереди движущийся УАЗ, который затем столкнулся с грузовиком Shacman, перевозившим камни.
В результате ДТП погибли водитель и пассажиры УАЗ, их личности устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов. Водители стоят на улицах Восточной, Куйбышева, Малышева, Розы Люксембург, Комсомольской, 8 Марта, а также на пр. Ленина. Помимо аварии на ЕКАДе, дорожно-транспортные происшествия зафиксированы на переулке Базовый, Объездной дороге, ещё две — на Шефской.
Напомним, накануне на участке ЕКАД между Режевским трактом и пр. Космонавтов произошло ДТП. Попавшие в аварию автомобили перекрыли проезжую часть, образовалась десятикилометровая пробка.