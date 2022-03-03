Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Серовском тракте

Дорога на месте аварии была скользкой, там имелся снежный накат. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария с автобусом с детьми произошла на 144-м километре автодороги Екатеринбург — ​Серов. Один человек пострадал — 14-летнего мальчика доставили в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила с переломом позвоночника.

Установлено, что автобус Iveco вёз детскую хоккейную команду с соревнований из Каменска-Уральского домой, в Кушву. В салоне находилось 20 человек, в том числе 17 подростков. По словам 61-летнего водителя, он отвлёкся на тренера, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет. Скорость автобуса была 85 км/ч.

ДТП произошло накануне поздно вечером в Пригородном районе Нижнего Тагила. Пострадавшего мальчика доставили в городскую больницу.

Ведётся проверка. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель был трезв. Его стаж за рулем — 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался. Дорога на месте аварии была скользкой, там имелся снежный накат. В итоге в отношении обслуживающей организации выдано предписание на устранение неудовлетворительных дорожных условий.

"Выявлены нарушения режима труда и отдыха водителя, в отношении мужчины составили административный материал по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 12.31.1 за нарушение прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса. Вынесено определение о возбуждении административного дела по данной статье в отношении ИП, оказывавшего услугу по организованной перевозке детей", — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Госавтоинспекции призывают соблюдать ПДД, в том числе скоростной режим, обеспечивать постоянный контроль за движением ТС, а также за режимом труда и отдыха.