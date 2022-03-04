На Урале проводится проверка после очередного нападения собаки на ребёнка

Не стоит гладить чужих собак, они могут проявить агрессию. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле проводится проверка в связи с нападением собаки на 9-летнего мальчика. Инцидентом заинтересовались прокуратура и СКР.

По предварительным данным, 2 марта мальчик вместе с одноклассницей шёл в школу. У многоквартирного дома на улице Тельмана дети увидели собаку. Девочка решила погладить пса, который проявил агрессию. Мальчик попытался защитить одноклассницу. Однако собака повалила его на землю и несколько раз укусила.

В школе мальчику была оказана первая помощь, после чего он вместе с родителями обратился в травмпункт. Поставлен диагноз "укушенные раны лица и правой кисти".

Прокуратура Дзержинского района организовала проверку. При установлении факта нападения на несовершеннолетнего безнадзорного животного будет дана правовая оценка мер, принимаемых органами местного самоуправления для избежания подобных инцидентов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

В региональном СУ СКР также выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. Сейчас устанавливаются возможные очевидцы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Кроме того, истребуется документация по отлову безнадзорных собак. По итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, во второй половине февраля в Асбесте на охраняемой территории стая сторожевых собак покусала 9-летнего ребёнка.

Добавим, за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы свердловских муниципалитетов начали докладывать об отлове псов.

Читайте также:

Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападения бездомных собак.