Свердловский облсуд оставил под стражей избившего 2 женщин подростка-мигранта

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Фото: Алексей Кунилов

На закрытом судебном заседании рассмотрели апелляционную жалобу от адвоката подростка-мигранта, избившего двух женщин в микрорайоне Новая Сортировка Екатеринбурга. Жалобу отклонили.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе облсуда, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о невозможности избрания подростку более мягкой меры пресечения в связи с имеющейся у последнего судимостью и гражданством иностранного государства. Эти обстоятельства свидетельствуют о существовании высоких рисков побега обвиняемого, а также продолжения преступной деятельности.

В результате постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оставили без изменений. Напомним, в отношении одного из несовершеннолетних мигрантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 дней. По второму подростку решение ещё не вынесено.

По версии следствия, вечером 11 февраля 2022 года компания молодых людей, находясь в городском маршрутном автобусе, оскорбляла местную жительницу. Выйдя из автобуса, они продолжили ругаться, а затем начали применять в отношении екатеринбурженки и её матери силу, причинив здоровью пострадавшей вред средней тяжести.