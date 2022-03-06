Семь человек погибли в результате ДТП из-за непогоды на Среднем Урале

На трассах Свердловской области за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За сутки в Свердловской области произошло 15 аварий из-за непогоды и плохих дорожных условий. Погибли 7 человек, ещё 25 получили разные травмы.

Так, на 285-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень ночью погибли 2 человека: водитель машины и 17-летняя пассажирка. Установлено, что 35-летний водитель Geely, двигавшийся из Тюмени в условиях снегопада, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Ещё 2 пассажира — мужчина и женщина — получили серьёзные травмы. В легковом автомобиле были обнаружены походные вещи. Водитель КАМАЗа пояснил, что видимость на дороге испортилась из-за проезжающих мимо машин.

"Не обращая внимания на заснеженную дорогу, снегопад и плохую видимость, водители допускают опасные выезды на полосу встречного движения, превышают скоростной режим, допускают опасные обгоны, резкие перестроения — всё это становится причинами ДТП. В связи с праздничными выходными жители области планируют поездки в соседние города и регионы. По возможности гражданам следует отменить поездки, перенести их на более благоприятное время", — отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, что на трассах Свердловской области за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. Сугробы местами достигают 20 см. На очистку дорог по поручению губернатора Евгения Куйвашева выведут 480 единиц техники. Сейчас последствия снегопада ликвидируют 350 машин, израсходовано 2,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 210 тонн песка.

В соседних регионах погодная ситуация также неблагоприятная. Введены специальные меры на федеральной автодороге М-5 "Урал" от Чебаркуля до границы с Башкирией для пассажирского транспорта.

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