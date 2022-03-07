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7 марта 2022, 10:57

Часть жителей Уралмаша осталась без холодной воды

коммунальная авария

В районе порыва образовалась гигантская лужа. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без холодного водоснабжения.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", на магистральной сети ХВС, расположенной на перекрёстке улиц Калинина — Индустрии, произошёл порыв. На месте работают две бригады.

Изданию уточнили, что без воды осталось несколько домов. Возвращать коммунальное благо потребителям планируется по мере локализации аварии.

По данным очевидцев происшествия, в районе порыва образовалась гигантская лужа. Воды становится больше.

Областная газета Свердловской области

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