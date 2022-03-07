Часть жителей Уралмаша осталась без холодной воды

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без холодного водоснабжения.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", на магистральной сети ХВС, расположенной на перекрёстке улиц Калинина — Индустрии, произошёл порыв. На месте работают две бригады.
Изданию уточнили, что без воды осталось несколько домов. Возвращать коммунальное благо потребителям планируется по мере локализации аварии.
По данным очевидцев происшествия, в районе порыва образовалась гигантская лужа. Воды становится больше.