Темы дня

Общество / Происшествия
7 марта 2022, 18:23

В Екатеринбурге произошла авария с 3 машинами и автобусом

ДТП

В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на улице Амундсена произошла авария с участием четырёх транспортных средств, в том числе автобуса. Есть пострадавший.

По предварительной информации, водитель автобуса Isuzu маршрута № 054 въехал во впереди идущую Honda Civic, которая перестраивалась на полосу движения автобуса. После столкновения легковушку отбросило на автомобили Mitsubishi Lancer и Kia Ceed. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Изданию уточнили, что в момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было. В этом ДТП пострадал один человек — 22-летняя пассажирка автомобиля Honda.

Читайте также:

Семь человек погибли в результате ДТП из-за непогоды на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.03.2022, 18:50 / Общество
Прокуратура заинтересовалась отключением холодной воды на Уралмаше
07.03.2022, 18:23 / Общество
В Екатеринбурге произошла авария с 3 машинами и автобусом
07.03.2022, 17:57 / Общество
"ВКонтакте" зафиксировала двукратный рост просмотров и загрузок новых роликов
07.03.2022, 17:22 / Политика
Утверждён перечень недружественных России стран
07.03.2022, 16:59 / Политика
Третий раунд переговоров Украины и России начнётся в ближайшее время