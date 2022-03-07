В Екатеринбурге произошла авария с 3 машинами и автобусом

В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на улице Амундсена произошла авария с участием четырёх транспортных средств, в том числе автобуса. Есть пострадавший.

По предварительной информации, водитель автобуса Isuzu маршрута № 054 въехал во впереди идущую Honda Civic, которая перестраивалась на полосу движения автобуса. После столкновения легковушку отбросило на автомобили Mitsubishi Lancer и Kia Ceed. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Изданию уточнили, что в момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было. В этом ДТП пострадал один человек — 22-летняя пассажирка автомобиля Honda.

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