В Свердловской области при обвале на шахте погиб мужчина

Специалистами уже проведён осмотр места происшествия. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

На шахте в свердловском посёлке Воронцовка произошло обрушение горных пород. В результате погиб рабочий.

Инцидент произошёл накануне вечером. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области проводится проверка.

Специалистами уже проведён осмотр места происшествия, запрошена документация о выполнявшихся работах на шахте и о проведении инструктажа по технике безопасности. Также для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза.

В планах опросить очевидцев и представителей администрации шахты. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.