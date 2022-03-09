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9 марта 2022, 17:34

Пассажирский автобус загорелся на Уктусе в Екатеринбурге

О пострадавших пока неизвестно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

О пострадавших пока неизвестно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня днём загорелся городской автобус маршрута № 083. Он вспыхнул на ул. Щербакова.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую в 15:50. На Уктус выехали 5 спасателей на спецмашине.

"Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что в момент возгорания в автобусе ехали 12 пассажиров. Они сообщили водителю о запахе гари в салоне. Водитель остановился и высадил людей. После этого в автобусе, по предварительной информации, произошло возгорание проводки. Потушить пожар первичными средствами не удалось, на место были вызваны спасатели и дознаватели. 12 марта будет готово заключение о причине возгорания. Пострадавших нет.

Известно, что автобус маршрута № 083 обслуживает ООО "Уралтрансгрупп". По информации перевозчика, ТС 2018 года выпуска.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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