В Арамиле открыли стрельбу в баре

Вскоре будет решён вопрос, по какой статье УК РФ полиция возбудит уголовное дело. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня около 5 утра в пивном баре "Пена" в Арамиле открыли стрельбу. Один потерпевший госпитализирован с пулевыми ранениями живота. По одной из версий, в баре между мужчинами произошла банальная ссора из-за неосторожно брошенной фразы.

По предварительным данным, в увеселительном заведении под утро произошёл конфликт, который чуть не закончился летальным исходом. С места происшествия в одну из клиник Екатеринбурга был доставлен мужчина со сквозным огнестрельным ранением и повреждением внутренних органов в области живота. Опросить потерпевшего сотрудникам полиции пока не представляется возможным, так как за его жизнь сейчас борются врачи. Его личность участковые уже установили, это менеджер местной коммерческой фирмы 1974 года рождения.

"Сыщики уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из областного полицейского главка сработали оперативно. За возможную причастность к совершению этого преступления уже задержаны 3 человека, двое из них местные жители, один из Челябинской области. Один из задержанных ранее судим. В ходе проведённых обысков представители МВД изъяли предположительно травматический пистолет, винтовку Мосина, карабин "Сайга" и свыше 70 разнокалиберных патронов. Являются ли изъятые стволы боевыми, в ближайшее время ответят полицейские криминалисты", — сообщил "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

После того как в ОВД Сысерти поступит официальное медицинское заключение о степени тяжести причинённых потерпевшему травм, будет решен вопрос, по какой конкретно статье УК РФ полиция возбудит уголовное дело, резюмировал полковник Горелых.