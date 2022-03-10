В Екатеринбурге СКР начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Кроме частного дома и надворных построек, на Хасановской сгорел также автомобиль ВАЗ-2107. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 10 марта при пожаре в частном доме на ул. Хасановской погиб мужчина. По данному факту проверку начал следственный отдел по Ленинскому району.

По предварительной информации, пожар в доме на Юго-Западе начался из-за вспыхнувшего рядом газового котла. Признаков насильственной смерти у погибшего не обнаружено, точную причину гибели установят в ходе экспертизы. Полицейские установили, что мужчина 1978 года рождения проживал в сгоревшем доме. Данные о нём уточняются.

"Обстоятельства возгорания выясняются в рамках пожарно-технической экспертизы. Следователем СК России продолжается выполнение комплекса необходимых проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что сообщение о возгорании частного дома поступило в отдел полиции № 5 около 1:30 ночи. На место выезжала следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции и эксперт-криминалист.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара на ул. Хасановской этой ночью составила 140 кв. м. Кроме частного дома и надворных построек, сгорел также автомобиль ВАЗ-2107. В тушении огня участвовали 20 спасателей и 4 единицы спецтехники. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к 6:18 утра.