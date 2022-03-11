Четыре ребёнка пострадали в ДТП на Химмаше в Екатеринбурге

В одной иномарке пострадали две 17-летние девушки, в другой — две девочки. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре несовершеннолетних пассажирки. ДТП произошло на ул. Косарева, напротив дома № 1а/1.

Установлено, что Hyundai Solaris, двигаясь по ул. Грибоедова со стороны ул. Пархоменко в сторону Косарева, не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной Suzuki. По словам 22-летнего водителя первой из иномарок, у него отказали тормоза при движении на скорости 40 км/ч.

В Hyundai Solaris пострадали две 17-летние девушки. Они ехали на заднем сидении пристёгнутые штатными ремнями и получили ушибы и травмы головы. Несовершеннолетние самостоятельно обратились в больницу. Травмы также получили пассажирки Suzuki — девочки 5 и 4 лет. Они ехали на заднем сидении в детских креслах. Девочек увезли в детскую больницу № 9.

На месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы, начато проведение проверки.

"Госавтоинспекция обращается к водителям ТС с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД. Напоминает, что необходимо менять стиль вождения, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов, использовать более плавный стиль управления транспортными средствами и выбирать пониженный скоростной режим, особенно на скользкой и заснеженной дороге, увеличивать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств", — рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.