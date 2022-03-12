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12 марта 2022, 13:00

В Екатеринбурге из-за пожара в доме на проспекте Космонавтов образовалась пробка

Пробка на проспекте Космонавтов

Пробка образовалась от ул. Индустрии до Чуцкаева. Фото: Яндекс.Карты

Субботним утром в Екатеринбурге загорелся частный дом на пр. Космонавтов. Из-за того, что спецтехника заняла одну из полос, на дороге образовалась длинная пробка — от ул. Индустрии до Чуцкаева.

По словам очевидцев, чёрные клубы дыма видны за несколько километров от места пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области "Областной газете" сообщили, что информация о возгорании частного дома на Эльмаше поступила в диспетчерскую в 10:08. На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составляет 64 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.

Областная газета Свердловской области

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