В Екатеринбурге из-за пожара в доме на проспекте Космонавтов образовалась пробка

Пробка образовалась от ул. Индустрии до Чуцкаева. Фото: Яндекс.Карты

Субботним утром в Екатеринбурге загорелся частный дом на пр. Космонавтов. Из-за того, что спецтехника заняла одну из полос, на дороге образовалась длинная пробка — от ул. Индустрии до Чуцкаева.

По словам очевидцев, чёрные клубы дыма видны за несколько километров от места пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области "Областной газете" сообщили, что информация о возгорании частного дома на Эльмаше поступила в диспетчерскую в 10:08. На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составляет 64 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.