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13 марта 2022, 09:13

В екатеринбургском дворе "КамАЗ" насмерть задавил мужчину

ДТП с грузовиком

По факту ДТП проводится расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге во дворе дома № 56/3 по улице Авиационной "КамАЗ" наехал на 85-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте до приезда скорой.

По предварительным данным, накануне днём водитель грузовика, двигаясь по дворовой территории задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на пешехода. Результаты медицинского освидетельствования показали, что 48-летний автолюбитель был трезв.

По его словам, он несколько раз подавал сигнал, останавливался, смотрел в зеркала. Пешехода, лежавшего на асфальте, мужчина заметил, только когда выехал на дорогу, протащив пострадавшего несколько метров.

На месте происшествия полицейские провели необходимые замеры, составили процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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