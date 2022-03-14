Два грузовика столкнулись под Ивделем

Гружёный древесиной КАМАЗ слетел в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП произошло на 23-м км автодороги п. Полуночное — п. Вижай. В результате столкновения КАМАЗа и грузовика Shacman травмы получил водитель первого из двух ТС. 29-летний мужчина госпитализирован в Краснотурьинскую больницу с переломом шейки бедра и ушибом грудной клетки.

Оба грузовика, по словам водителей, пытались уйти от столкновения, но не смогли. Гружёный древесиной КАМАЗ слетел в кювет. Известно, что оба мужчины были трезвы и пристёгнуты ремнями безопасности.

Установлено, что водитель Shacman 1988 года рождения ехал в сторону п. Вижай. На повороте он увидел встречный КАМАЗ с полуприцепом. Водитель применил экстренное торможение, однако допустил съезд с проезжей части и занос. В результате произошло столкновение.

С начала 2022 года оба мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель КАМАЗа — житель Ивделя — 4 раза, водитель Shacman — уроженец Тюмени — один раз. В отношении участников ДТП составлены административные протоколы за управление грузовиками с нарушением использования тахографа, который фиксирует режим труда и отдыха находящихся за рулём.

Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Госавтоинспекция напоминает, что водители должны вести ТС со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность за движением средства для выполнения требований ПДД", — напомнили в ГИБДД.