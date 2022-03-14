Свердловская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка при пожаре

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Слободо-Туринского района организовала проверку в связи с гибелью ребёнка 2021 года рождения при пожаре. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, возгорание дома по ул. Свободы в селе Туринская Слобода произошло в ночь на 12 марта. Накануне семья, состоящая из родителей и трёх детей, топила две печи: одну на кухне, другую в большой комнате.

Ночью мать проснулась и обнаружила задымление на кухне. Она разбудила мужа и побежала на улицу вызывать пожарных. Отец семейства вынес двоих детей — мальчика 2021 года рождения и девочку 2019 года рождения. Попасть обратно в дом для спасения ещё одного мальчика он не смог.

"Предварительной причиной возгорания является нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание проводки. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале выросла детская смертность в результате несчастных случаев. По итогам 2021 года погиб 151 ребёнок — на 30 случаев больше, чем в 2020-м. Основными причинами травмирования и гибели в минувшем году стали дорожно-транспортные происшествия и пожары.