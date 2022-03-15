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15 марта 2022, 09:30

Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Академическом

Авария произошла накануне поздно вечером. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Авария произошла накануне поздно вечером. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на ул. Вильгельма де Геннина, 45 произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека, двое из них — пассажиры скорой — госпитализированы.

Установлено, что скорую в Академическом не пропустил и столкнулся с ней микроавтобус Fiat Ducato. Он ехал по ул. Павла Шаманова со стороны ул. Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина. Машина скорой помощи двигалась с включёнными световыми и звуковыми сигналами по ул. Вильгельма де Геннина со стороны Академика Сахарова в сторону Краснолесья.

Пострадавшие водители от госпитализации отказались.

Сотрудники полиции установили, что за рулём микроавтобуса был 21-летний мужчина со стажем вождения 3 года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз.

"Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости предоставления преимущества в движении транспортным средствам со включёнными спецсигналами. При приближении спецтранспорта водители должны принять крайнее правое положение на проезжей части, при необходимости остановиться и пропустить его. Готовиться к этому необходимо заранее, оценивая и прогнозируя складывающуюся ситуацию на дороге вокруг с учётом данного фактора", — напомнили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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