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15 марта 2022, 09:43

Спасатель погиб при тушении автосервиса в Первоуральске

Спасатель погиб при тушении автосервиса в Первоуральске

Николаю Шамарину было 46 лет, 25 из них он посвятил службе в пожарной охране. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь с 14 на 15 марта в Первоуральске тушили крупный пожар. Огнём было охвачено 350 кв. м в здании автосервиса на ул. Трубников. К тушению привлекали 18 огнеборцев. Один спасатель погиб.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области "Областной газете" сообщили, что речь идёт о 46-летнем Николае Шамарине. У него остались жена и двое детей. Руководство и коллектив Главного управления выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Они готовы оказать помощь и поддержку близким погибшего при исполнении служебного долга.

"15 марта при тушении пожара в Первоуральске трагически погиб старший прапорщик внутренней службы (в отставке) Николай Шамарин командир отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда. Николаю было 46 лет, 25 из них он посвятил службе в пожарной охране. Он был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", — говорится в сообщении на сайте свердловского ГУ МЧС.

Добавим, что открытое горение на ул. Трубников спасатели ликвидировали после полуночи. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 5:27. Установлено, что на площади 350 кв. м сгорел автомобиль Volkswagen Polo, повреждены перекрытия, стены и имущество в здании автосервиса. Николая Шамарин погиб в результате обрушения кровли автосервиса в ходе тушения огня.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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