Темы дня

Общество / Происшествия
15 марта 2022, 11:33

В ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге погибла 22-летняя девушка

Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила наезд на разделительное бетонное ограждение и врезалась в забор. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила наезд на разделительное бетонное ограждение и врезалась в забор. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

На 7-м км автодороги Екатеринбург — Кольцово Hyundai Getz съехал с дороги и врезался в забор. В машине ехали две 22-летние девушки. Одна из них скончалась.

Установлено, что водитель иномарки ехала со стороны города в Кольцово. Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила наезд на разделительное бетонное ограждение и врезалась в забор. С различными травмами она доставлена в больницу. Её подруга, которая ехала на переднем сидении, скончалась в машине скорой помощи.

Водитель имеет стаж вождения 3 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 17 раз.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, в частности о соблюдении скоростного режима, обеспечивающего постоянный контроль за движением транспортного средства, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких манёвров, которые могут привести к дорожной аварии", — отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Читайте также:

Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Академическом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.03.2022, 12:27 / Политика
В Екатеринбурге суд вынес первый приговор по статье о дискредитации вооружённых сил
15.03.2022, 11:59 / Экономика
В России хотят лишать свободы за сбыт нелегального алкоголя
15.03.2022, 11:50 / Общество
Свердловчанка оплатила 32 штрафа ГИБДД, чтобы не лишиться Mercedes-Benz
15.03.2022, 11:33 / Общество
В ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге погибла 22-летняя девушка
15.03.2022, 11:00 / Общество
В Екатеринбурге вновь перекроют развязку на Луганской — Объездной