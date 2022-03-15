В ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге погибла 22-летняя девушка

Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила наезд на разделительное бетонное ограждение и врезалась в забор. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

На 7-м км автодороги Екатеринбург — Кольцово Hyundai Getz съехал с дороги и врезался в забор. В машине ехали две 22-летние девушки. Одна из них скончалась.

Установлено, что водитель иномарки ехала со стороны города в Кольцово. Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением, допустила наезд на разделительное бетонное ограждение и врезалась в забор. С различными травмами она доставлена в больницу. Её подруга, которая ехала на переднем сидении, скончалась в машине скорой помощи.

Водитель имеет стаж вождения 3 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 17 раз.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, в частности о соблюдении скоростного режима, обеспечивающего постоянный контроль за движением транспортного средства, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких манёвров, которые могут привести к дорожной аварии", — отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

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