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Общество / Происшествия
18 марта 2022, 11:21

В Екатеринбурге произошла авария с участием автобуса № 46

Пробка образовалась на Бебеля от Автомагистральной до Таватуйской. Фото: Яндекс.Карты

Пробка образовалась на Бебеля от Автомагистральной до Таватуйской. Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге сегодня утром автобус № 46 попал в массовое ДТП. Авария произошла в районе пересечения ул. Бебеля с ул. Пехотинцев.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Установлено, что автобус, двигаясь по Бебеля со стороны Таватуйской, наехал на бордюрный камень, пересёк разделителительную полосу и оказался на "встречке". Там он столкнулся с двумя иномарками. Известно о двух пострадавших — это водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: ИА "Ночные новости"

"На месте работают сотрудники ГИБДД. Авария произошла сегодня около 9:30 в районе ул. Бебеля, 115. По предварительной информации водитель автобуса не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства", — сообщили "Областной газете" в УГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ИА "Ночные новости"

По словам очевидцев, были перекрыты две полосы движения. Пробка образовалась на Бебеля от Автомагистральной до Таватуйской.

Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"
Областная газета Свердловской области

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