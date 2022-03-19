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19 марта 2022, 15:16

Пожар в загородном центре "Таватуй" выгнал на улицу 50 детей

центр "Таватуй"

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Около 13:00 в ГУ МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о возгорании в загородном центре "Таватуй". Из здания эвакуировали 55 человек, среди которых было 50 детей.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров — горели личные вещи в одной из комнат спального корпуса. Благодаря срабатыванию пожарной сигнализации все посетители центра были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

По предварительным данным, произошло возгорание зарядного устройства и задымление. Дети, проживавшие в корпусе, перераспределены в три другие спальные корпуса: резерв для этого есть, так как загрузка центра в рамках смены не превышала 75%.

Для ликвидации возгорания были привлечены 25 человек личного состава и 9 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В 13:36 огнеборцам удалось локализовать огонь, в 13:51 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Областная газета Свердловской области

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Пожар в загородном центре "Таватуй" выгнал на улицу 50 детей