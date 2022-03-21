В Китае разбился самолёт со 133 пассажирами на борту

О погибших и пострадавших информации пока нет. Фото: Павел Ворожцов

На юге Китая 21 марта разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту находились 133 человека.

О погибших и пострадавших информации пока нет. Россиян на борту быть не должно. Поисково-спасательные работы ведутся в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Самолёт выполнял рейс Куньмина — Гуанчжоу. Об этом сообщает государственное телевидение Китая, передаёт РИА Новости.

В Сети начали публиковать снимки с обломками воздушного судна. На месте авиакатастрофы начался лесной пожар.