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21 марта 2022, 13:24

В Китае разбился самолёт со 133 пассажирами на борту

О погибших и пострадавших информации пока нет. Фото: Павел Ворожцов

О погибших и пострадавших информации пока нет. Фото: Павел Ворожцов

На юге Китая 21 марта разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту находились 133 человека.

О погибших и пострадавших информации пока нет. Россиян на борту быть не должно. Поисково-спасательные работы ведутся в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Самолёт выполнял рейс Куньмина — Гуанчжоу. Об этом сообщает государственное телевидение Китая, передаёт РИА Новости.

В Сети начали публиковать снимки с обломками воздушного судна. На месте авиакатастрофы начался лесной пожар.

Областная газета Свердловской области

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