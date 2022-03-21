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21 марта 2022, 14:46

В Нижнем Тагиле обрушился козырёк подъезда пятиэтажки

Дом на улице Юности, 3/3 был построен в 1975 году. Он не является аварийным. Фото: 2ГИС

Дом на улице Юности, 3/3 был построен в 1975 году. Он не является аварийным. Фото: 2ГИС

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после обрушения козырька подъезда в многоквартирном доме. Инцидент произошёл в пятиэтажке на ул. Юности, 3/3. К счастью, никто не пострадал.

Проверку ведут прокуратура Дзержинского района города, департамент госжилстройнадзора Свердловской области и администрация Нижнего Тагила. Обрушение козырька произошло 20 марта вечером. Установлено, что дом обслуживает ООО "УК "Первый региональный оператор".

"Будет дана правовая оценка действиям УК по исполнению обязанностей по надлежащему содержанию общедомового имущества. По её результатам прокуратурой района будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, дом на улице Юности, 3/3 был построен в 1975 году. Он не является аварийным.

Областная газета Свердловской области

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