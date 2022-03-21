Свердловская Госавтоинспекция на неделе будет ловить должников

Ловить должников будут с помощью системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: Павел Ворожцов

С 21 по 25 марта в Свердловской области проходит спецоперация "Должник". Сотрудники ГИБДД и судебные приставы-исполнители будут искать не оплативших штрафы водителей.

Ловить их будут с помощью системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Судебные приставы проверят наличие у граждан неоплаченных задолженностей.

"Госавтоинспекция напоминает, что штраф за нарушение ПДД необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном правонарушении в законную силу. За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ", — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Узнать о неоплаченных штрафах можно на официальном сайте Госавтоинспекции www.гибдд.рф и в личном кабинете единого портала www.gosuslugi.ru. Если оплатить их в течение 20 дней после вынесения постановления, то будет скидка 50 %.

Напомним, что в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили 10,5 тысяч должников. За неуплату штрафов в срок их привлекли к административной ответственности.