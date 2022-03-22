Из шахты "Листвяжная" эвакуируют рабочих

Трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября 2021 года. Она унесла жизнь 51 человека. Фото: с сайта правительства Кузбасса

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в прошлом году погиб 51 человек, сегодня утром началась эвакуация горняков. Известно, что семь рабочих почувствовали себя плохо, их уже вывели на поверхность. Ещё 134 человека эвакуируют.

На место направлены спасатели. По предварительной информации, рабочим стало плохо из-за проблем с вентилятором.

"При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут. По регламенту такая задержка может составлять до десяти минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введён в действие план ликвидации аварии", — передаёт РИА Новости сообщение министерства угольной промышленности Кемеровской области.

Известно, что датчики обнаружения метана на шахте не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме.

Напомним, что трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября. Она унесла жизнь 51 человека. При этом утром 26 ноября сообщалось, что погибли 52 человека: шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Позже стало известно, что один спасатель— 51-летний помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ № 2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" Александр Заковряшин, ранее считавшийся погибшим, найден живым. Пятерых погибших на шахте горноспасателей посмертно представили к ордену Мужества.

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